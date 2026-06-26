La moglie del calciatore Héctor Bello fa da scudo alla figlioletta per ore: la bimba si salva, lei muore tra le macerie

Tra i numeri sempre più drammatici del terremoto che ha devastato il Venezuela, c'è una storia che nelle ultime ore è diventata il simbolo del dolore di un intero Paese. Non arriva dai palazzi del potere né dai bollettini ufficiali, ma dal mondo del calcio.

Héctor "Kike" Bello, difensore del Marítimo de La Guaira, ha perso la moglie Andrea nel crollo della loro abitazione a La Guaira. La donna è morta dopo aver protetto con il proprio corpo la figlia Alana, di appena un anno, che è stata invece estratta viva dalle macerie dai soccorritori. Attraverso i suoi post sui social network, Bello ha lasciato intendere di non essere riuscito a raggiungere La Guaira, dove sua figlia è ricoverato.

Il sacrificio di Andrea e il messaggio del calciatore

Secondo quanto ricostruito dalle autorità e dai media locali, al momento del crollo Andrea avrebbe fatto scudo alla bambina, permettendole di sopravvivere per ore sotto le macerie fino all'arrivo delle squadre di soccorso. Per lei, invece, non c'è stato nulla da fare.

Il dolore di Bello è esploso sui social network con parole che hanno commosso migliaia di persone. Il difensore venezuelano ha promesso che racconterà alla figlia il coraggio della madre, definendola "la nostra eroina". In uno dei messaggi più condivisi ha scritto che farà in modo che Alana sappia quanto sua madre l'abbia amata e come abbia sacrificato la propria vita per salvarla. Le sue parole hanno rapidamente superato i confini del Venezuela, ricevendo messaggi di solidarietà da tifosi, colleghi e semplici cittadini.

"Le racconterò la storia di come l'hai salvata, amore mio, di come hai dato la tua vita per nostra figlia, di come sei stata una donna coraggiosa che non l'ha mai abbandonata, nemmeno mentre esalavi l'ultimo respiro", ha scritto Bello. "Mia figlia e sua zia stanno bene, non saranno dimesse oggi, rimarranno in ospedale. Grazie mille per il vostro sostegno in questo immenso dolore", ha aggiunto il popolare calciatore.

Una vicenda simbolo della catastrofe venezuelana

Mentre i soccorritori proseguono senza sosta la ricerca dei dispersi e il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi, la storia di Andrea, Héctor Bello e della piccola Alana sintetizza il costo umano del terremoto meglio di qualsiasi statistica.

Nel suo post, Bello ha ricordato un delizioso aneddoto di quando Andrea gli inviò una foto della sua bambina ed entrambi parlarono di quanto fosse bella. “Ridevamo al telefono e la bambina riattaccava sempre. Quando mettevamo i filtri, la bambina si spaventava. Diceva: "Papà, non mi piace"”, ha raccontato a proposito di altre esperienze. “Ridevi tutta innamorata e le tue guance diventavano rosse, mamma. Oh, Andrea! Mamma, non ce la faccio, amore, non ce la faccio davvero”, conclude nel messaggio il calciatore.

Le immagini della bambina salvata e i messaggi del padre hanno fatto il giro del mondo, trasformando una tragedia familiare in uno dei racconti più potenti di queste ore. In mezzo alla distruzione, il gesto estremo di una madre che sceglie di proteggere la propria figlia fino all'ultimo istante è diventato il simbolo della resilienza e del dolore del Venezuela, mentre la comunità internazionale continua a mobilitarsi per sostenere le operazioni di soccorso e l'assistenza ai sopravvissuti.

Il calcio venezuelano in lutto

La tragedia della famiglia Bello non è l'unica ad aver colpito il mondo dello sport. La federazione calcistica venezuelana ha confermato anche la morte del calciatore Yordelis Pereira, mentre numerosi club hanno sospeso le proprie attività e diffuso messaggi di cordoglio.

Il sisma ha colpito duramente proprio lo Stato di La Guaira, dove il Marítimo disputa le proprie partite. Molti impianti sportivi hanno riportato danni, mentre diversi tesserati risultano tra gli sfollati.