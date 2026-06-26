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Il terremomoto piega il Venezuela: il bilancio sale a 235 morti e oltre 4mila feriti. Tra le vittime anche due italiani. Gli Usa sospendono le sanzioni a Caracas

Due scosse fortissime: la prima di magnitudo 7.2, seguita da un'altra a distanza di 39 secondi ancora più potente. Mai un sisma simile negli ultimi 126 anni. Il ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano, nato a Caracas nel 1970, con parenti in Italia. Meloni: "In contatto per aiuti". Unità di Crisi: "Domattina volo con squadre di soccorso"

Diretta Il terremomoto piega il Venezuela: il bilancio sale a 235 morti e oltre 4mila feriti. Tra le vittime anche due italiani. Gli Usa sospendono le sanzioni a Caracas
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Usa revocano sanzioni fino al 23 ottobre per consentire aiuti

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sospeso fino al 23 ottobre 2026 alcune sanzioni in vigore in Venezuela per consentire transazioni verso il Paese, altrimenti vietate, legati agli aiuti umanitari dopo il sisma che ha colpito nelle scorse ore il Venezuela.

Rodriguez: solidarietà dall'Onu per la tragedia che ha colpito il nostro popolo

"Ho parlato con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, il quale mi ha espresso la sua più profonda solidarietà con il popolo venezuelano e le sue condoglianze per la tragedia che colpisce il Venezuela". Lo ha scritto su X la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez.

Venezuela: ministero Salute, 'bilancio vittime terremoto sale a 235'

Il bilancio delle vittime dei due potenti terremoti che hanno colpito il Venezuela è salito ad almeno 235. Lo ha dichiarato il ministero della Salute di Caracas. Mentre i venezuelani si affrettavano a trovare e salvare le persone intrappolate negli edifici crollati, il ministro della Salute Carlos Alvarado ha aggiornato il bilancio delle vittime, portandolo a 188, e quello dei feriti a oltre 1.500 a seguito del terremoto di mercoledì. "Purtroppo, abbiamo ricoverato circa 235 pazienti arrivati privi di segni vitali o deceduti all'arrivo nelle nostre strutture sanitarie", ha dichiarato Alvarado alla televisione di stato. Il bilancio delle vittime precedente era di 188. Migliaia le persone che risultano disperse.

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