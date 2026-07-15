Alghe nel gasolio, auto in panne tra Veneto e Friuli: cosa succede e cosa fare in caso di guasto

Le segnalazioni, che ormai hanno superato la decina, si susseguono da giorni e tutte nell’area tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia: sta diventando sempre di più un “giallo” il gasolio sporco trovato all’interno dei serbatoi che blocca le autovetture.

I casi più eclatanti

L’area del Nord-Est, dunque, è la più bersagliata: già dodici casi di vetture danneggiate dopo aver fatto rifornimento in alcune stazioni di servizio tra le province di Belluno, Venezia e Treviso fino a coinvolgere Sappada e la Val di Fassa. Tra gli episodi più gravi per l’incolumità delle persone c’è quello avvenuto a Segusino (Treviso) con un automobilista fino in panne all’interno di una galleria creando un potenziale pericolo per se stesso e per gli altri. Nuove segnalazioni sono giunte anche da Mestre, Terraglio e Sappada.

Cosa si è scoperto dopo le verifiche

Da non credere quanto è stato ritrovato all’interno dei serbatoi: dalla presenza di acqua alle alghe ma anche altre sostanze contaminanti che, inevitabilmente, hanno bloccato i filtri del carburante rendendo impossibile il corretto funzionamento dei veicoli. I danni in questi casi sono molto salati: per ogni vettura, la riparazione può costare anche 4mila euro.

Da dove derivano le anomalie

Sulla vicenda è intervenuto il presidente di Adiconsum Treviso-Belluno, Stefano Bellotto. “Fin dalla nostra prima segnalazione abbiamo voluto evitare un ingiusto tiro al bersaglio. Il problema non è il singolo impianto, che spesso è a sua volta parte lesa, ma una criticità diffusa che tocca ormai quattro province e distributori di ogni dimensione”, ha spiegato al Gazzettino. Secondo il presidente dell’associazione che tutela i diritti dei consumatori, il problema potrebbe ricercarsi a monte, ovvero tra i depositi di stoccaggio ma anche nella filiera logistica. Infatti, la problematica del gasolio sporco non interessa soltanto una determinata compagnia di carburanti ma le insegne e i distributori coinvolti sono diversi.

La difesa dei cittadini

Come detto, i costi per riparare i filtri delle auto ammontano a diverse migliaia di euro: per questa ragione Adiconsum ha attivato il proprio ufficio legale per difendere tutti coloro che si rivolgono all’associazione dei consumatori in questione. Chiediamo trasparenza e responsabilità da parte della filiera dei carburanti per garantire indennizzi rapidi senza costringere i cittadini a calvari giudiziari, e per assicurare che la qualità del servizio torni agli standard dovuti”, ha aggiunto Bellotto.

Cosa fare se l’auto non va

A meno che non si possa fare a meno di lasciar ferma l’auto prima dei dovuti risarcimenti, Adiconsum consiglia ai guidatori di non sborsare il denaro (anticipandolo) ma rivolgersi agli sportelli dedicati.