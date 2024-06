Sbatte contro la moto del fratello e cade in un dirupo: muore 28enne a Brescia

Ascolta ora 00:00 00:00

Terribile incidente lungo la Sp9, strada che costeggia il lago di Valvestino, nella provincia di Brescia. Purtroppo a perdere la vita è stato un giovane motociclista di 28 anni, finito in un dirupo a seguito di uno schianto. Le autorità sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La tragedia

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, domenica 30 giugno. Due fratelli originari del Comasco stavano procedendo lungo la Sp9, in località Gargnano (Brescia), quando è avvennuta la tragedia. La moto su cui viaggiava il 28enne è infatti andata a schiantarsi contro quella del fratello, ed il violento impatto lo ha sbalzato, facendolo cadere in un dirupo. Si è trattato di un volo di una decina di metri che non ha lasciato scampo al giovane.

I due consanguinei erano diretti a Gargnano. Purtroppo lo schianto è stato terribile. L'allarme è stato dato subito, intorno alle 13.00, e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari. Non è stato facile raggiungere il 28enne. I soccorritori, aiutati dagli agenti della polizia locale, così come dai vigili del fuoco e dagli agenti di Gargnano, hanno fatto il possibile per salvare il giovane, ma ormai era tardi. Si è potuto soltanto constatarne il decesso. Per consentire le operazioni di recupero la strada è stata chiusa. Gli agenti di polizia hanno poi eseguito i rilievi del caso.

Rimangono adesso da ricostruire le dinamiche che hanno portato al terribile evento. A quanto pare il 28enne avrebbe perso il controllo della propria moto nei pressi di una curva ed è finito contro quella del fratello, per poi essere sbalzato contro un guardrail. La moto è rimasta in strada, ma la vittima è finita nel dirupo.

Strade insanguinate

Quello di stamani non è l'unico terribile incidente che ha scosso la comunità.

Nella notte, sempre in località Gavardo, ha perso la vita una ragazza di 27 anni, Marica Avanzi, finita con la sua auto contro un guardrail. Anche per lei non c'è stato nulla da fare. La giovane, che viaggiava da sola, sarebbe morta sul colpo.