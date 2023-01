Anziana si getta dal balcone e centra una donna

Tentato suicidio a Roma, dove un’anziana di 83 anni la mattina di lunedì, verso le 12.10, ha cercato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra di un appartamento sito al terzo piano di un palazzo di via Attilio Friggeri, in zona Balduina. Nella caduta ha colpito in pieno una donna di origini romene, Paula Nausica Cucu, che stava camminando sul marciapiede e si stava recando sul posto di lavoro. Entrambe sono state soccorse e trasportate d’urgenza in ospedale.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato da il Mattino, la polizia avrebbe accertato che l’anzianasuicida soffriva da tempo di depressione, come sarebbe stato confermato anche dal figlio. Le due donne, entrambe rimaste vigili e coscienti, sono apparse ai soccorritori in gravi condizioni e per questo motivo sono state trasferite in codice rosso in ospedale: l’anziana è stata portata al Gemelli, mentre la giovane romena è stata invece trasportata all’ospedale San Carlo di Nancy. Da quanto emerso, le due donne avrebbero riportato varie fratture, alcune di queste anche molto complesse.

Molti i passanti che si sono fermati per prestare soccorso e allertare il 118, oltre a cercare di tranquillizzare la 42enne che si lamentava e piangeva per il forte dolore provato. I poliziotti del commissariato Montemario stanno indagando su quanto avvenuto per cercare di ricostruire la dinamica. È quasi certo che l’anziana sarebbe morta sul colpo se non avesse colpito la donna che stava camminando sotto la propria abitazione.

Il racconto dei testimoni

Gli investigatori stanno cercando di capire se la 83enne fosse in casa da sola nel momento in cui ha tentato il gesto estremo. Una residente del posto ha così commentato la tragedia: "È davvero molto triste quello che è capitato, una triste fatalità dietro cui forse si nasconde il dramma della solitudine e della malattia" . Altri testimoni raccontano di aver visto la giovane donna rimanere schiacciata e inizialmente non hanno capito cosa fosse accaduto. Sul posto in mattinata gli agenti della polizia Scientifica che hanno compiuto i rilievi necessari alle indagini.

