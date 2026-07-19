Caro carburante, a Milano il record con il gasolio a 2,7 euro al litro

Un record che la città avrebbe evitato volentieri. A Milano c'è il prezzo dei carburanti più alto d'Italia, arriva a 2,695 euro al litro per il gasolio. L'inarrestabile corsa dei listini dei carburanti, ha denunciato ieri il Codacons, ha portato a nuovi record nei prezzi, con il gasolio che in alcuni casi arriva a sfiorare i 2,7 euro al litro. Sulla base dei dati ufficiali comunicati tra venerdì e ieri agli impianti e pubblicati sull'apposito sito del Mimit ha realizzato una mappa regionale del caro-carburanti. Per quanto riguarda il self service, i prezzi più alti d'Italia sono praticati da un distributore ubicato a Milano che vende la benzina a 2,635 euro al litro, il gasolio a 2,695 euro al litro, e sempre nel comune di Milano un altro impianto vende il diesel a 2,442 euro/litro. Il secondo prezzo più alto lo si trova a Pantelleria, dove il gasolio costa 2,599 euro al litro, 2,499 euro/litro la benzina. Al terzo posto si piazzano altre due isole: a Ponza e Isola del Giglio un litro di diesel costa 2,399 euro al litro. La classifica prosegue con Scafati (Sa), dove il gasolio al self costa 2,398 euro/litro, 2,389 euro/litro a Stresa (Vb), 2,380 euro/litro a Procida (Na), 2,349 euro/litro a Simeri Crichi (Cz). Situazione ancora peggiore in autostrada, dove il Codacons ha analizzato tratta per tratta i prezzi in modalità servito. Qui i listini del gasolio arrivano a sfiorare i 2,7 euro al litro: è il caso della A21 Torino-Piacenza dove oggi un litro di diesel costa 2,699 euro al litro, 2,682 euro/litro sulla A4 Venezia-Trieste. Sulla A22 Brennero-Modena il gasolio costa 2,609 euro/litro.

I rincari, sottolinea il Codacons, «avranno effetti pesanti sulle vacanze estive degli italiani. In questo periodo dell'anno aumentano gli spostamenti delle famiglie e i rifornimenti, il governo intervenga con urgenza per calmierare i prezzi».