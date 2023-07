Choc a Genova, donna "lapidata" dal compagno ubriaco: è gravissima

Orrore a Pegli, quartiere di Genova, dove una donna di 41 anni è stata presa a sassate dal proprio compagno. Il terribile episodio si è verificato la scorsa domenica, e la vittima si trova da allora ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Martino di Genova.

Cosa è successo

Il fatto, secondo quanto riferito dalle autorità locali, si è verificato nella giornata di domenica 9 luglio presso i laghetti di San Carlo di Cese. La vittima, una 41enne sudamericana, si trovava insieme al suo compagno quando questi è rivoltato contro di lei. I due stavano trascorrendo del tempo ai laghetti, una meta estiva molto frequentata in questo periodo, quando hanno cominciato a discutere sempre più veentemente.

Il compagno, in evidente stato di alterazione, ha prima insultato la 41enne, poi è passato alla violenza fisica vera e propria, colpendola con calci e pugni. Un'aggressione in piena regola, che ha raggiunto il suo culmine quando l'uomo ha usato anche una bottiglia per infierire sulla donna, mirando alla testa. Non pago, stando alla ricostruzione, avrebbe raccolto da terra anche delle pietre per lanciarle contro di lei.

Una scena a dir poco agghiacciante, che ha sconvolto le altre persone presenti ai laghetti. Qualcuno non ha perso tempo, contattando le forze dell'ordine locali, e sul posto si sono precipitati gli agenti di polizia. Terribile ciò che i poliziotti si sono trovati davanti agli occhi. La 41enne aveva perso conoscenza, ed era a terra, sanguinante. Il compagno si trovava ancora nelle vicinanze, visibilmente agitato, e non ha esitato a scagliarsi anche contro gli uomini in divisa che gli chiedevano spiegazioni. Il soggetto, risultato essere ubriaco, è stato bloccato. La donna, invece, è stata affidata agli operatori sanitari del 118, giunti sul posto in ambulanza.

La denuncia

Trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico San Martino di Genova, la 41enne si trova ora ricoverata nel reparto di Rianimazione. Quanto al compagno, risultato essere un uomo di 27 anni in affidamento alla prova, nei suoi confronti è scattata una denuncia per lesioni aggravate, violenza privata e atti osceni.