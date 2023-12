Le coltellate, il sangue e l'allarme: 27enne massacrata in casa a Treviso

Articolo in aggiornamento

Il cadavere di una donna di 27 anni con ferite da arma da taglio in diverse parti del corpo è stato trovato all'ingresso della sua abitazione, in una frazione del comune di Riese Pio X, nel Trevigiano. Lo ha riferito una fonte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto dal comando provinciale di Treviso, dopo essere stati allertati dal 118, chiamati da un vicino di casa. La giovane viveva nella villetta a schiera con il compagno di origini kosovare che, al momento del ritrovamento, era al suo fianco in stato di choc. L'uomo è stato interrogato dalle forze dell'ordine. Fino ad ora non è stata trovata l'arma del delitto e si indaga per risalire all'autore dell'omicidio. Sul posto c'è anche il magistrato di turno. Secondo i primi riscontri, il presunto omicida della donna sarebbe un uomo che risiede in un Comune vicino a Riese Pio X. Il sospettato, che è attualmente ricercato, si sarebbe allontanato a piedi dal luogo del delitto.