15enne muore a una festa: "Mini incontri di boxe tra minorenni"

Si è accasciato a terra durante una festa dopo avere giocato a boxe con alcuni amici e non si è più ripreso. La tragedia si è consumata ieri sera, sabato 25 marzo, in un appartamento di Genova. Nonostante l'arrivo tempestivo del 118 e i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per la vittima - un ragazzino di 15 anni - non c'è stato nulla da fare. A quanto trapela, gli investigatori non escludono l'ipotesi di un malore. Pare, infatti, che il giovane fosse affetto da una cardiopatia congenita. Tuttavia, sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.

La tragedia

La dinamica dell'accaduto è ancora da ricostruire e verificare. Il 15enne si trovava a casa di un amico, un appartamento di via Acquarone nel quartiere Castelletto di Genova, assieme a una quindicina di coetani. Ad un certo punto della serata, i ragazzini hanno deciso di avviare alcuni mini incontri di boxe, in maniera non violenta, utilizzando dei guantoni trovati nell'abitazione. Dopo aver completato il round, il giovane si è accasciato a terra privo di sensi. Gli amici hanno allertato immediatamente i soccorsi ma, putroppo, il giovane è morto poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118.

Le indagini

Le indagini del caso sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo di Genova. I militari dell'Arma hanno già accertato che durante la festa non è stato fatto uso di sostanze stupefacenti né c'è stato consumo di bevande alcoliche. Pertanto risulta verosimile l'ipotesi di un malore fatale anche se, al momento, non è possibile escludere alcuna circostanza di sorta. Pare, infatti, che il ragazzino fosse affetto da una cardiopatia. Un'indiscrezione, quest'ultima, che potrebbe essere confermata dall'autopsia. Nel frattempo, tutti gli amici della vittima sono già stati sentiti dagli investigatori. La salma del 15enne, uno studente liceale con la passione per il tennis, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso.