Incendio in uno stabile a Milano, morti una donna e un uomo

Due persone, una donna di 89 anni e un uomo di 84, sono morte carbonizzate nel pomeriggio mentre altre sono rimaste intossicate in un incendio che ha interessato l'ultimo piano di un grande caseggiato di sei piani in via padre Placido Riccardi, in zona Crescenzago, a est di Milano. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del Fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Dal palazzo sono state evacuate decine di persone. Pattuglie deglii agenti della Polizia locale hanno bloccato la via.

La donna non era autosufficiente e non era in grado di muoversi. Gli investigatori della Squadra volante stanno cercando di accertare l'identità dell'uomo che viveva con lei, che è quasi certamente il marito. Le fiamme sono subito salite verso l'alto, ma fortunatamente non si sono propagate agli appartamenti vicini. L'anziana ha provato a urlare aiuto ma non c'è stata la possibilità d'intervenire Altri tre inquilini dello stabile sono rimasti intossicati in modo lieve. Ora starà agli investigatori e ai vigili del fuoco capire le cause dell'incendio che non ha lasciato scampo alla coppia. In via padre Placido Riccardi è stato subito il caos, con i condomini per strada che vedevano la nube nera alzarsi dal palazzo e gli agenti della Polizia locale che bloccavano la via per consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso.

Forse il malfunzionamento di un condizionatore o di un altro elettrodomestico che, considerato lo stato di salute dei due anziani non hanno consentito di fuggire dall'appartamento diventato una trappola di fuoco la causa di tutto. È, per il momento, escluso il fatto doloso. Il pm di turno ha disposto il sequestro dell'appartamento e, non appena possibile, la scientifica compirà un sopralluogo.