Investe un bambino con un autoarticolato e fugge: denunciato camionista 60enne romeno

Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi: lesioni personali stradali gravi e fuga del conducente. È finito nei guai un autotrasportatore di 60 anni, di origini romene e residente fuori dalla regione Toscana, denunciato dai carabinieri della stazione di San Godenzo, comune della città metropolitana di Firenze, per aver investito un bambino di 10 anni. L’uomo, che guidava un autoarticolato di grosse dimensioni, lo scorso 8 ottobre, mentre attraversava una strada del centro abitato del piccolo centro fiorentino, ha urtato, con la parte posteriore del mezzo, il piccolo che stava passeggiando lungo il margine destro della carreggiata. Il camionista non si è fermato per prestare soccorso al bimbo e ha continuato la sua corsa.

I soccorsi

Le persone presenti hanno visto tutto e si sono immediatamente precipitate in strada per soccorrere il piccolo, in evidente stato di choc. Gli stessi passanti lo hanno trasportato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove i medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato fratture multiple al bacino e agli arti inferiori. Fortunatamente il bambino non è mai stato in pericolo di vita anche se dovrà osservare una lunga convalescenza. I carabinieri sono stati allertati solo in un secondo momento, dopo che il piccolo è stato trasferito nella struttura ospedaliera, ma hanno avviato immediatamente le indagini.

La denuncia

I militari, come riporta il Corriere Fiorentino, sono riusciti in tempi brevi a ricostruire la dinamica dell’incidente e a individuare il conducente dell’autoarticolato che è di proprietà di una ditta di trasporti della Basilicata. Decisive sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate lungo la strada e i lettori targa dei comuni limitrofi. Pur avendo identificato il conducente in breve tempo, solo nei giorni scorsi l'uomo, che per un periodo era stato all'estero per lavoro, è stato rintracciato sul territorio nazionale: per lui è così scattata la denuncia a piede libero. Il bambino è invece in fase di ripresa dopo una lunga degenza per i traumi ossei riportati.