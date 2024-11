Mantova, scende dallo scuolabus e viene investita: grave una 15enne

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave L'incidente

- Notizia in aggiornamento -

Grave incidente stradale a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Una ragazzina di 15 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada, subito dopo essere scesa dallo scuolabus. La giovane versa in gravi condizioni. Alla guida della vettura ci sarebbe stata una donna di 26 anni. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica del drammatico impatto.

Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto lungo la strada provinciale 496, all'altezza dell'abitato di Villa Garibaldi. La studentessa, classe 2009, stava per attraversare quando un'auto l'ha colpita in pieno, scaraventandola nella scarpata al lato della strada. La situazione è apparsa subito critica. Giunti sul posto, i soccorritori del 118 hanno trovato la 15enne in arresto cardiocircolatorio.

Sono state avviate immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di far ripartire il battito. Dopodiché la ragazzina è stata caricata su un elisoccorso e trasportata in codice rosso all'Ospedale Maggiore di Parma.