Napoli, le fiamme in piena notte, l'A3 bloccata: paura al campo rom

La zona orientale di Napoli, questa mattina, si è svegliata avvolta dalle fiamme e dal fumo color nero carbone. Un incendio di grandi proporzioni è divampato a Barra, nei pressi del campo rom di via Mastellone, mettendo in allarme i residenti e i passanti. L’enorme nuvola incandescente che si è levata al cielo è visibile anche a diversi chilometri di distanza. Resta ancora da chiarire si si tratta di un atto doloso o di una combustione accidentale dovuta alle temperature elevate degli ultimi giorni.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco del comando di Napoli per cercare di domare le fiamme e gli agenti della polizia di Stato. Al momento non si sa se ci siano feriti. L'incendio, secondo le prime testimonianze, sarebbe scoppiato attorno alle ore 5,30. Distrutte molte baracche rom. Disagi anche per gli automobilisti con code di chilometri sulla A3 Napoli-Salerno per entrare in città. Alcune persone, bloccate nel traffico, hanno scattato foto e filmato l’accaduto postando le immagini sui social media, diventate ben presto virali.

Il commento del deputato Borrelli

In merito all’incendio esploso a Barra è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, il quale ha ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini della cittadina della zona orientale di Napoli. “Soprattutto in questo periodo dell’anno e con questo caldo record – ha detto l’esponente politico – occorrono maggiori controlli e attività di prevenzione. Questi roghi rappresentano un danno ambientale ma anche economico. Non possiamo permetterci nessuno dei due” .

La presenza del campo rom