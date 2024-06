Padova, cade in un canale di scolo: muore bimba di 3 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella che doveva essere una domenica di relax e di divertimento si è trasformata in una giornata drammatica per una famiglia originaria del Camerun. Un papà, con la figlia di 3 anni, ha deciso ieri di trascorrere alcune ore in aperta campagna, in località Roncajette nel Comune di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, per fare un pic-nic insieme ad alcuni amici connazionali. Sono in corso accertamenti per capire se fosse presente anche la madre. Tutto sembrava andare secondo i programmi, ma nel tardo pomeriggio è cominciato l'incubo. A un certo punto, il camerunense si è accorto che la bimba si era allontana ed è scattato l'allarme quando la piccola non ha risposto ai suoi continui richiami e delle altre persone presenti.

La vicenda

Sono trascorsi pochi minuti, che sono sembrati interminabili, prima che tutti si accorgessero della tragedia: la bimba era caduta in un canale di scolo vicino all'area parcheggio di viale Svezia. Sono stati gli stessi familiari a trovare la piccola in fin di vita e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. In tempi brevi c'è stato l'intervento del 118 e dei carabinieri della compagnia di Piove di Sacco. La bambina è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Padova, dopo che i medici le hanno prestato le prime cure nel tentativo di rianimarla, ma è deceduta poco dopo l'arrivo nel nosocomio veneto.

L'incidente a Roma

Appena un anno fa, un altro episodio drammatico sconvolse un'intera comunità. Alle Terme di Cretone, nel territorio di Palombara Sabina, in provincia di Roma, un bambino di 8 anni perse la vita dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine, mentre erano in corso dei lavori di pulizia e svuotamento. L’incidente avvenne al momento della chiusura.

Alcune persone che erano ancora all'interno della struttura videro il piccolo cadere nellae tentarono di tirarlo fuori ma l'operazione non andò a buon fine. Il corpo del bambino fu recuperato, dopo un po' di tempo dai sommozzatori del nucleo di Roma dei vigili del fuoco.