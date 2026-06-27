Padre, madre e figlia di 5 anni uccisi a coltellate a Roma: è caccia al killer

Padre, madre e figlia di cinque anni sono stati uccisi a coltellate in un’abitazione di Roma. Un altro figlio di 18 anni è rimasto ferito in maniera non grave. Le vittime sono tutte originarie del Bangladesh. Il gravissimo episodio è avvenuto nel quartiere Aurelio, nella periferia ovest della Capitale, in un appartamento al primo piano di una palazzina. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica.

Intorno alle 22 di venerdì sera i vicini di casa, preoccupati per delle grida disperate molto forti provenienti dall'abitazione, dopo aver notato una persona in strada che stava fuggendo hanno chiamato la polizia. Sul posto sono prontamente accorse le forze dell'ordine e le ambulanze, ma per Kamal e Arzu Udiu, di 38 e 39 anni, e per la piccola Alicia di soli 5 anni non c'era più nulla da fare. Si è salvato invece Onion, altro figlio della coppia. Il killer, di cui è già partita la caccia, pare che conoscesse bene la famiglia: potrebbe essere un collega di lavoro del giovane che è sopravvissuto. E questo probabilmente spiegherebbe la ragione per cui gli sia stata aperta la porta senza esitazioni. "Mi ha ucciso tutta la famiglia - ha raccontato Onion agli inquirenti -. Sono arrivato a casa e ho visto lui che puliva il sangue. C’era sangue ovunque. Ha ammazzato tutti". Stando alle prime ricostruzioni l'assassisno avrebbe ucciso prima la coppia e poi la bambina, nascondendo poi i corpi sotto un letto per poi provare a ripulire le tracce di sangue. Al rientro del secondo giglio della coppia sarebbe nata una colluttazione.

Gli inquirenti stanno analizzando attentamente le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di dare un volto all'assassino.

Una vicina di casa, come riporta il Messaggero, lo ha visto fuggire via dopo il triplice omicidio: "Aveva la carnagione scura e una polo credo azzurra.

Correva velocissimo, però ho notato che sulle mani aveva dei guanti".

Le ricerche del killer sono andate avanti senza sosta per tutta la notte, anche attraverso l'utilizzo di droni, setacciando i boschi che lambiscono il quartiere. Stamani sono riprese. Casalotti.