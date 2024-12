Paura a Napoli, piastra cade da un balcone e colpisce una donna. È gravissima

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ore di preoccupazione per una donna rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da una piastra caduta dal balcone di un'abitazione sita in una delle strade di Napoli. L'oggetto ha colpito la vittima in pieno, tanto che questa ha avuto necessità di essere immediatamente trasportata al pronto soccorso. Secondo le notizie riportate sino ad ora, le autorità locali hanno dato subito avvio alle indagini. L'episodio, naturalmente, rimanda alla tragedia della 30enne Chiara Jaconis, morta dopo essere stata colpita da un vaso caduto da una terrazza.

Colpita da una piastra di metallo

Il fatto si è verificato nel corso della giornata di oggi, mercoledì 4 dicembre. Stando alla ricostruzione, la vittima, una 43enne di nazionalità georgiana, stava transitando in piazza Garibaldi, a Napoli, quando una piastra di metallo è precipitata dal secondo piano di uno dei palazzi, colpendola in pieno. La donna è rimasta a terra, tramortita, e sono stati subito allertati i soccorsi.

A raggiungere la zona, oltre agli operatori sanitari del 118, anche gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso il tratto di strada per questioni di sicurezza. I poliziotti hanno gestito rapidamente la situazione di emergenza. Trovata ancora cosciente, la 43enne è stata caricata in ambulanza e quindi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove si trova attualmente ricoverata. La donna, a quanto sappiamo, è gravissima, e la sua prognosi è riservata.

Le indagini

Intervenuti sul posto, gli agenti hanno immediatamente sequestrato la piastra, che verrà esaminata dal personale tecnico. I poliziotti dell'unità operativa San Lorenzo avrebbero già identificato i proprietari dell'immobile da cui è caduta la piastra. Identificati anche tutti i residenti del palazzo. Le indagini serviranno a risalire al responsabile, o ai responsabili. Gli inquirenti dovranno inoltre comprendere se si è trattato di un incidente, oppure di un gesto volontario.

Gli investigatori hanno già acquisito le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, utili per avere un quadro più preciso dell'episodio. Ci sarebbero alcuni testimoni che hanno assistito all'incidente.

Secondo uno di questi, si sarebbe trattato di un: sul balcone, al momento della caduta della piastra, ci sarebbe stato qualcuno. Tutto, al momento, deve essere ancora verificato.

Stando alle ultime indiscrezioni, gli inquirenti avrebbero individuato una cittadina di nazionalità ucraina.