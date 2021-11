Direttore non vaccinato. E la farmacia chiude

Che Cristina Muratore, uno dei titolari della farmacia Veneggia di Belluno, non fosse proprio favorevole al vaccino anti-Covid lo si capisce anche visitando la sua pagina Facebook. Non c’è quindi da stupirsi per i cartelli affissi sulla vetrina dell’attività lo scorso mercoledì, dopo che questa è stata chiusa dall’azienda sanitaria. “Farmacia forzatamente chiusa dall’Ulss 1 per la nostra volontaria non adesione alla campagna vaccinale”. E ancora: “Si riaprirà al ritorno della democrazia” . La Muratore ha ironizzato sul social parlando di ferie meritate.

Ecco perché la farmacia è stata chiusa

Come riportato dal Corriere del Veneto, l’avvocato Gino Sperandio ha spiegato il perché della chiusura forzata: “L’Uls locale ha preso atto che il direttore sanitario della farmacia non è vaccinato e la norma prevede che per poter tenere aperto è necessario che questa figura abbia ricevuto la somministrazione. L’ispezione è arrivata sabato 30 ottobre e lunedì l’Uls ha inviato una pec in cui veniva spiegato che fino a quando la questione non fosse stata risolta l’attività avrebbe dovuto rimanere chiusa. So che i titolari stanno cercando un altro direttore sanitario in regola con le somministrazioni ma fino a quando non lo trovano saranno costretti a non lavorare” .

Cristina Muratore ha spiegato in diverse occasioni il motivo della sua scelta e come intendono procedere lei e i suoi colleghi: “ Per il momento stiamo valutando il da farsi dato che noi non abbiamo un direttore sanitario vaccinato. Non vogliamo adeguarci a questo sistema e rifiutiamo la vaccinazione visto che questa dovrebbe essere fatta senza rischi per la salute, mentre i rischi sono sempre più evidenti e documentati”. Negli ultimi mesi la stessa Muratore ha manifestato sia contro il vaccino che contro il Green pass, postando sulla pagina Facebook personale eloquenti messaggi.

La farmacista: "Siamo contro l'obbligo vaccinale"