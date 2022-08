Città vuote a Ferragosto: boom di case svaligiate dai rom venuti dall'estero

Sono specialisti in apertura delle serrature e usano il trucchetto del filo di colla per segnare gli obiettivi da colpire. I ladri rom, quell'identificati finora dalla polizia, vengono in Italia dall'estero apposta per svalgiare le case del Belpaese durante il periodo di Ferragosto. E così, mentre le città si svuotano dei residenti, cresce la presenza di malintenzionati. Nella Capitale in modo particolare, stando a quanto riporta Il Messaggero, i casi di furto in appartamento sono aumentati del 15 per cento dall'8 agosto: un vero e proprio boom.

I ladri rom

Vengono soprattutto dalla Francia, dalla Georgia e della Bulgaria. Si tratta bande criminali, perfettamente organizzate, che agiscono soprattutto nelle grandi città. Roma è in cima alla lista: negli ultimi sette giorni sono piovute dozzine di segnalazioni tra l'Appio e il Tuscolano. " Vengono apposta anche dall'estero - rivela un investigatore di lungo corso al quotidiano capitolino - rom dalla Francia o specialisti in serrature dalla Georgia e dalla Bulgaria. Si studiano i colpi per tempo con l'aiuto di basisti e utilizzano gli stratagemmi più variegati per essere sicuri di agire indisturbati ".

Il trucchetto della colla

Ladri al passo col tempo. L'ultima trovata è quella del filo di colla sui portoni delle palazzine da colpire. Lo stratagemma è stato individuato dai residenti di via San Damaso e Monteverde Nuovo. " Già dagli zerbini, se restano tirati su per molto tempo o meno, i malintenzionati si rendono conto di chi c'è o non c'è in casa - dice Tiziana che abita in zona - ma ora spunta anche il filo di colla. Se sei in casa, allora apri il portone per uscire e il filo di colla non regge. Se non ci sei, i ladri ripassano ed entrano in azione ". L'altro trucchetto è quello della molletta lasciata all'esterno delle abitazioni. " I ladri sono entrati aprendo come se niente fosse una porta di nuova generazione, nessun segno di infrazione. - racconta una delle vittime - Ho trovato solo lo spioncino esterno della porta sporco con del materiale strano. Forse era stato messo per verificare se da lì a qualche giorno qualcuno l'avrebbe pulito e, quindi, per essere certi che non fossi rientrata ".

L'appello della polizia