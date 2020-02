Coronavirus, disabile pestato dal branco: "Vattene, sei malato"

Lo hanno accerchiato, insultato e poi lo hanno massacrato di botte per razzismo e per la psicosi del coronavirus. I fatti sono accaduti la scorsa domenica, 2 febbraio, presso il centro sociale "Il parco" in zona Borgo Panicale, a Bologna e sono stati riportati dal quotidiano Il resto del Carlino.

Un ragazzino di 15 anni di origini cinesi con disabilità si era recato, verso le 18:15, presso il campetto di basket del centro come faceva abitualmente, Data l'ora, però, questa volta, a causa del freddo, gli avventori del circolo erano chiusi nel bar non riuscendo a vedere quando stava per accadere. Dopo i primi palleggi il minorenne, difatti, è stato avvicinato da 4 persone che lo hanno accerchiato. Subito sono iniziati, da parte del gruppo, gli insulti dettati dalla psicosi del coronavirus ma, sicuramente, anche dal preconcetto e dal razzismo che porta agli atteggiamenti di violenza tipici del branco.

" Venite qua a portarci le malattie " è stato gridato nei confronti del 15enne, e poi il branco ha continuato " Te ne devi andare, tu e il tuo virus ". Il giovane con ritardi cognitivi non ha risposto agli insulti e, probabilmente, questo ha aumentato l'aggressività dei 4 componenti del gruppo che, dopo gli insulti, sono passati dalle parole ai fatti. Il branco ha buttato a terra il ragazzino poi lo hanno massacrato di botte, prendendo a calci e pungi ovunque, anche in faccia. A quanto pare ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un uomo di origini marocchine che è prontamente intervenuto sedando il gruppo che è fuggito lasciando il 15enne e a terra in un lago di sangue.

" È stato un signore marocchino, che spesso ci dà una mano, a notare la scena e intervenire in aiuto del ragazzo ", ha rilasciato alla pagine del quotidiano Giuseppe Borgia, presidente del centro sociale "Il parco". L’uomo si è buttato in mezzo al gruppo, allontanando la vittima. " Ha provato a fermare quei balordi, ma erano in quattro e sono riusciti a fuggire ".

Subito dopo essere stati allertati, sono prontamente intervenuti il personale sanitario del 118 per il primo soccorso e le volanti del commissariato Santa Viola e la Scientifica. Ora è caccia al branco dopo la denuncia sporta dai genitori della vittima e si analizzano le immagini delle telecamere per poter individuare i colpevoli dell'aggressione.