"Una cosa montata...": Mauro Corona smonta le accuse agli alpini

Nelle ultime ore è montata la polemica sul raduno degli alpini di Rimini, dove nel fine settimana sono confluite migliaia di penne nere. Alcune associazioni femministe hanno affermato di aver raccolto centinaia di segnalazioni di molestie da parte di donne che si trovavano nella città romagnola e che sarebbero state importunate dagli alpini, molti dei quali alterati dall'alcol. La polemica è montata sui social, ripresa soprattutto da alcuni profili particolarmente influenti, che hanno attirato l'attenzione su Rimini. Un argomento di così stretta attualità non poteva rimanere fuori dalla consueta chiacchierata di Bianca Berlinguer con Mauro Corona, che ha espresso un'opinione forte in dissenso con la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica.

La prima denuncia ai carabinieri per quanto accaduto nel weekend di Rimini è stata sporta nella serata di martedì. Fino a quel momento si era trattato solo di segnalazioni via social, che hanno però permesso di accendere i riflettori sul caso. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che stigmatizzando i comportamenti di pochi ha invitato a non generalizzare e a non demonizzare un glorioso corpo dell'Esercito italiano: " I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati. Episodi, voglio ribadirlo con forza, che sarebbero all'opposto dei valori degli alpini e di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni ". Il ministro ha sottolineato che " è sbagliato fare generalizzazioni, ma allo stesso tempo non ci deve essere nessuna tolleranza: le molestie e le violenze non devono mai e in nessun caso trovare alcuna giustificazione e vanno condannate senza esitazioni ".