"Comiche finali". A Salerno i migranti liberi di ignorare ogni stop

La decisione del Viminale di mandare a Salerno la nave Ocean Viking con quasi 400 migranti sta creando diversi fronti di polemica. Oltre al fatto di aver scelto il porto campano come pos per una nave che opera nel Mediterraneo centrale, vista la distanza dalla presunta area di salvataggio, ora è caos per il cortocircuito che si è creato ieri, quando sono stati individuati diversi casi Covid a bordo della nave. A fronte della richiesta del governatore della Campania, Vicenzo De Luca, di interrompere gli sbarchi per effettuare la quarantena a bordo, le operazioni sono proseguite regolarmente.

Al termine dello sbarco, sono stati complessivamente 50 i migranti risultati positivi al coronavirus: un vero focolaio che si è sviluppato all'interno della nave che ha destato preoccupazioni sia nel governatore che nel sindaco di Salerno che, infatti, si è accodato al presidente della regione Campania per chiedere il blocco dello sbarco. Eppure, tutti i migranti sono stati fatti scendere dalla nave. " Si ritiene indispensabile - con la sola eccezione dei minori non accompagnati - il blocco degli sbarchi e lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti della nave in attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria da parte delle competenti autorità della sanità marittima ", si legge nella nota diramata ieri da Vincenzo De Luca, che non ha avuto nessun seguito.