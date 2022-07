"Le dissero di abortire...", "Era illegale". Nino Cartabellotta contro Bocelli

Una recente intervista di Andrea Bocelli rilasciata al Corriere della sera ha sollevato moltissime polemiche per la posizione del noto cantante in merito all'aborto e per un passaggio che lo riguarda molto da vicino: " Io ho il culto della libertà ma sono a favore della vita. A mia madre quando era incinta di me fu consigliato di abortire. I medici videro dei problemi durante la gravidanza e fu così consigliata ". Andrea Bocelli è nato nel 1958 e le sue vicissitudini di salute sono ben note. Questo passaggio, però, è stato duramente contestato da Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, che ha trovato delle incongruenze nel racconto del cantante e le ha esternate sul suo profilo Twitter.

Nel 1958 quando è nato #Bocelli non esisteva alcuna tecnica di diagnosi prenatale (ecografia, screening, etc) e #aborto era illegale — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) July 6, 2022

" Nel 1958 quando è nato Bocelli non esisteva alcuna tecnica di diagnosi prenatale (ecografia, screening, etc) e l'aborto era illegale ". Inoltre, sempre sui social, qualcuno ha fatto notare che " il test prenatale per il glaucoma non era ancora stato inventato. I medici non potevano accorgersi di niente se non dopo il parto ". Ovviamente, al netto di questi messaggi, non sono mancati gli insulti rivolti ad Andrea Bocelli, che per i buonisti del web ha dalla sua la colpa di essersi schierato in favore della vita e di non aver condannato la decisione della Corte suprema degli Stati Uniti. Al di là delle considerazioni fatte sulla sua personalissima vicenda, Andrea Bocelli ha espresso la sua opinione su quello che è il tema caldo del momento e, come spesso accade, il pensiero non allineato a quello che viene considerato universalmente giusto ha scatenato i ben pensanti, che dicono di essere amanti della democrazia ma solo quando piace a loro.