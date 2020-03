Gallera: “Chiudere tutto se il contagio cresce”

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, è chiaro: “Noi avevamo chiesto di chiudere tutte le attività commerciali tranne alimentari e farmacie. Non ha senso chiudere i centri commerciali solo il fine settimana, andavano chiusi sempre. Il decreto dà anche messaggi utili ma mancano i divieti e servono misure più rigide”.

Gallera ha inoltre sottolineato che, come richiesto, dal governo sono arrivate misure e messaggi forti. Ma non abbastanza. L’appello che fa è soprattutto ai lombardi, spiegando che non si tratta di una normale influenza o una infezione che può essere curata attraverso la somministrazione di un vaccino o di un farmaco. “Gli unici che possono sconfiggerlo sono i cittadini. Dobbiamo evitare di infettare ed essere infettati, riducendo al minimo le nostre interazioni sociali. Restiamo a casa a leggere un libro" ha ribadito. Perché adesso il sistema sanitario lombardo, per quanto efficiente, rischia però di collassare.

La Regione aveva chiesto di chiudere tutti gli esercizi commerciali, non solo bar e ristoranti dopo le 18. Ma quiesto non è avvenuto. Gallera ha poi continuato spiegando di capire benissimo il grave danno economico a cui si va incontro, “ma la logica è che più riusciamo a mettere in campo misure dure per un tempo ristretto meno rischiamo di dover arrivare a uno stillicidio. Se non agiamo ora fra 15 giorni saremmo costretti ad assumere misure ancora più dure”.

Chiudere tutto come a Wuhan

E alla domanda se si arriverà alla situazione di Wuhan, dato che i numeri dei contagi in Lombardia continuano a salire, e sono molto simili alla situazione cinese registrata alla fine di gennaio, Gallera risponde che "se i cittadini non ci aiutano a ridurre questa curva che cresce in maniera enorme dobbiamo arrivare a misure più dure. Dipende dalla capacità dei singoli e da misure governative più dure.

Gallera ha parlato di guerra contro il tempo