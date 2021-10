Germania, inaugurati parcheggi per autisti Lgbt e migranti

In Germania di recente sono stati inaugurati alcuni " parcheggi per autisti Lgbt e per migranti ". Gli spazi di sosta riservati a persone appartenenti a quelle minoranze hanno visto la luce di recente nella città di Hanau, situata a est di Francoforte e che ha dato i natali ai fratelli Grimm. La stessa è considerata da tempo una località simbolo del multiculturalismo e multietnicità. La sua popolazione era già etnicamente composita ben prima dei massicci flussi migratori che hanno investito il Paese nel 2015. Proprio Hanau, a febbraio dello scorso anno, è stata teatro di un attentato condotto da un estremista armato contro due sale narghilé. In quell'attacco morirono 11 persone, di cui nove erano di origine straniera.

In un parcheggio cittadino sono stati svelati tre posti auto " inclusivi ", dedicati solamente a conducenti Lgbt e a migranti: sono delimitati da strisce di vernice arcobaleno e sono stati realizzati all'insegna della celebrazione della diversità. Quelle aree di sosta sono state messe a punto dall'azienda municipale Hanauer Parkhaus GmbH, con Thomas Morlock, presidente del consiglio di sorveglianza nonché consigliere comunale locale, che all'inaugurazione dei parcheggi ha dichiarato che l'obiettivo è aiutare le persone che sentono " un bisogno speciale di protezione ". Morlock ha continuato dicendo che i tre spazi sono stati concepiti per essere " un simbolo vistosamente colorato " per celebrare " diversità e tolleranza ".