Gismondo: "I contagi saliranno ancora, cruciali tamponi e isolamento"

Nel primo giorno della fase due, che segna l'allentamento delle misure di contenimento contro il coronavirus, la preoccupazione di una "ricaduta" è nell'aria. Ad esprimere timori e dubbi è anche la virologa dell'ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, che ad AdnKrosos spiega la possibilità di una risalita dei contagi: " È probabile che ci sia un'inversione di rotta". Ma, secondo l'esperta, "intervenendo tempestivamente non torneremo al punto zero ".

La preoccupazione maggiore arriva dalla gestione dei viaggiatori sui mezzi pubblici. " Tutti hanno capito che non attenersi alle misure di sicurezza significa farsi del male - sostiene la Gismondo- però ci sarà anche la paura di non arrivare in tempo al lavoro, il timore di perderlo ". Per questo, le persone potrebbero finire " per derogare alle misure di sicurezza ", che prevedono obbligo di guanti e mascherine, lasciare spazio tra i sedili e tra le persone, rispettando la segnaletica presente sui mezzi pubblici, che sono stati dotati di bollini segnaposto per terra. Inoltre, i pendolari dovrebbero aspettare il convoglio successivo nel caso in cui quello che passa non abbia più posti disponibili, per il viaggio in sicurezza. " Questo - precisa la virologa- è veramente il punto debole nelle grandi città ".

Gli occhi sono puntati soprattutto sulla Lombardia, dove i livelli di contagio " non sono di massima sicurezza ", essendo stata anche la regione italiana più colpita dalla pandemia di Covid-19. " Ovviamente conosciamo molto meglio la situazione - rassicura Maria Rita Gismondo- sappiamo molto di più su questo virus ". Adesso, a distanza di oltre due mesi dal primo caso di nuovo coronavirus in Italia, " tutti abbiamo gli elementi informativi per comportarci bene ". E aggiunge un augurio: " Speriamo di farcela ".