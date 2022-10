Idealismo, ambizione, emotività: cosa ci dice la firma di Rula Jebreal

La firma simbolicamente rappresenta il casato, la paternità da cui deriva la spinta affermativa verso la propria realizzazione sociale. L’introiezione che ne deriva ci permette di affrontare con sicurezza o meno la realizzazione del sé.

Infatti, la firma di Rula Jebreal, con le lettere che tendono verso l’alto in modo così determinato (clicca qui), indica una forza idealistica che la spinge ad voler ottenere le cose con una certa fermezza che la spinge a mettersi in gioco con tutti i mezzi. Ella desidera essere sempre presente portando avanti, anche con un po’ di baldanza, le proprie idee lasciandosi così dominare dall’emotività. È questa che non le permette di sondare con maggiore discernimento i propri punti di vista, per cui finisce per soggiacere alla propria ambizione.

L’intelligenza di Rula Jebrreal viene espressa mescolando l’idealismo con il desiderio di imitare la figura paterna introiettata da giovane e fonte di tanti stimoli. Si tratta di un’intelligenza di tipo analitico e concreto che pertanto non favorisce né la riflessione, né tanto meno l’introspezione e l’elaborazione del pensiero che risulta poco proiettato nel futuro e quindi limitante l’avvedutezza e la lungimiranza.

Premura ed emozioni non sempre sono a favore di ciò che si vorrebbe essere e realizzare.