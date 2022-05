"Illegittimo". La Consulta boccia il taser ai vigili, ma la Lega tira dritto

La Corte Costituzionale ha detto no: niente taser agli agenti di polizia locale. Secondo la Consulta, la dotazione dei "dissuasori di stordimento a contatto" - cioè dei taser e delle stungun - ai vigili urbani è da considerarsi incostituzionale. La bocciatura risale al 6 aprile scorso, con la sentenza numero 126, ma le motivazioni della decisione sono state depositate solo ora. In particolare, lo stop alla pistola elettrica è arrivato in riferimento all'articolo 5 della legge numero 8 approvata un anno fa dalla Regione Lombardia, che prevedeva di dotare i "ghisa" della suddetta arma, previo addestramento.

La norma, tuttavia, aveva aperto un contenzioso (di forma e di sostanza) proprio attorno alla definizione di taser. Secondo la Corte Costituzionale, lo strumento in questione è " un'arma comune a tutti gli effetti ", dal momento che è "destinato ad offendere l'eventuale aggressore ". Quindi, secondo la sentenza della giudice Maria Rosanna San Giorgio, ci sarebbe un " contrasto con l'art. 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di armi ". Insomma: su questo - dice la Corte Costituzionale - la parola non spetta alle regioni.

" La Regione Lombardia, stabilendo che le forze di polizia locale possono dotarsi di tali dispositivi (sia pure limitatamente a quelli funzionanti 'a contatto'), per un verso ha superato gli attuali limiti e condizioni che il legislatore statale ha individuato per la sperimentazione degli stessi; per altro verso, e più in radice, ha ampliato il novero delle 'armi' in dotazione ai corpi di polizia municipale al di là delle previsioni ", si legge nella sentenza. La Consulta, in definitiva, ha decretato che la Regione " non può stabilire l'adozione di armi senza avere interpellato lo Stato " e dunque la legge lombarda " invaderebbe la competenza statale ".

La decisione, chiaramente, non ha convinto gli esponenti politici che avevano sostenuto quell'istanza per offrire uno strumento in più al controllo della pubblica sicurezza. Lo stesso governatore della Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook ha commentato: " Dotare i vigili di taser significava offrire uno strumento in più agli agenti per garantire sicurezza ai cittadini ". Solo pochi giorni fa, sempre via social, il presidente di regione aveva apprezzato l'utilizzo del taser in riferimento a un'azione di contrasto messa in atto - in quel caso - dalla polizia.

Intanto, da Roma, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni non intende arretrare sulla questione. " Si va avanti con il taser per le polizie locali, ma la sentenza 126 della Corte costituzionale dello scorso 6 aprile, poi pubblicata il 24 maggio, riguarda il dissuasore a stordimento a contatto, che è cosa ben diversa dalla pistola a impulsi elettrici. La possibilità di far entrare il taser nelle dotazioni effettive delle polizie locali è stata prevista dal decreto sicurezza Salvini ", ha affermato l'esponente leghista, secondo il quale l'utilizzo del taser può continuare.