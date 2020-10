Immigrato cammina nudo per la strada: ecco il degrado delle nostre città

L'Italia sembra ormai alla deriva, incapace di riprendere la rotta e sulla via dello schianto, sempre più probabile. L'emergenza coronavirus, che sembra stia montando come a marzo, è solo una delle grandi problematiche che affliggono il Paese, che nonostante continui a essere in stato di emergenza, fino a gennaio, continua ad accogliere i migranti sul suo territorio. Ma un Paese che non è in grado di garantire la dignità ai suoi cittadini, che non ha i soldi per il sostentamento delle attività economiche che contribuiscono alla sua ricchezza e che sono in ginocchio, come può garantirla ad altri? Il risultato è un aumento degli episodi di degrado, come quello segnalato in uno degli ultimi video di un uomo nudo diffusi in rete, che pare sia stato girato a Rieti.

Il fenomeno dell'immigrazione sembra essere fuori controllo nel nostro Paese, come dimostra il breve video in cui si vede chiaramente uno straniero che passeggia nudo per quello che dovrebbe essere il centro storico di Rieti. Non sono presenti molti dettagli nella clip ma le immagini mostrano chiaramente l'uomo che, senza pantaloni e senza mutande passeggia indisturbato tra le gente. Un fenomeno di ordinaria follia e di ordinario degrado, che purtroppo non riguarda solo Rieti ma l'intero territorio nazionale, sono queste segnalazioni sono quasi all'ordine del giorno. I passanti, alla vista di quella scena, non hanno potuto fare a meno di insultare l'uomo e qualcuno è scaduto nell'epiteto razzista. La rabbia dei cittadini davanti a certe scene è inevitabile, così come la preoccupazione per quello che potrebbe ancora succedere nel prossimo futuro, con un ulteriore aumento dei soggetti non regolari sul territorio.

Il video, ormai virale sui social, è la cartina al tornasole della situazione italiana. Mentre le forze dell'ordine e i miliari vengono impiegati per la vigilanza del territorio, per limitare gli assembramenti e ricordare ai cittadini di indossare la mascherina, nella totale indifferenza delle istituzioni nelle città avvengono scene come queste, si moltiplicano le piazze di spaccio e cresce il livello di delinquenza. La percezione di sicurezza nel nostro Paese è in caduta libera e non c'entra, in questo caso, il coronavirus. Non ha importanza dove sia stato girato il recente video dell'uomo nudo, quella potrebbe essere una qualunque città italiana, perché purtroppo non è un episodio isolato. Ce ne sono stati in passato e ce ne saranno ancora, nella totale indifferenza di chi, invece, dovrebbe lavorare per tutelare questo disastrato Paese allo sbando.