"Si vedono solo i barconi...". Scatta l'allarme a Lampedusa

Aveva poco più di trent’anni la prima volta che li ha visti arrivare. Risalivano i sentieri naturali che portano alle spiagge di Capo Ponente, erano una manciata: spaesati, bagnati e infreddoliti. Pietro Riso, armatore lampedusano che di anni, oggi, ne ha sessantatré, era chino sulle reti da pesca, assorto nel rammendo di un buco. La tecnica è antica e si tramanda di padre in figlio, come un testimone. Quel giorno se lo ricorda bene. “Prima di allora neanche sapevo dove fosse l’Africa, la Libia era distante anni luce da qui: era un punto sulla carta nautica. Poi gli sbarchi sono diventati sempre più frequenti, sino ad arrivare ad oggi, a questo enorme traffico di esseri umani che è micidiale” , ci dice.

Pietro è il rappresentante di una dinastia che rischia l’estinzione. “Vorremmo continuare ad imbandire la tavola degli italiani con il nostro pescato, ma la vedo dura. Se continua così a dicembre di quest’anno la pesca sarà estinta” , racconta. Possiede due imbarcazioni a strascico, Sara e Vita Antonina, e dà lavoro a dieci persone. Andare avanti è diventato sempre più difficile. Il male che lo tormenta si chiama caro gasolio. “La nafta è arrivata a 1.50 euro al litro, noi di litri ne consumiamo 800 in ventiquattr’ore, questo significa che spendiamo 1.200 euro al giorno solo di carburante” . L’intera marineria lampedusana è in sofferenza. “Le barche a strascico sono circa quaranta, il 75 per cento è fermo in porto, o esce solo per tenere la barca attiva. Lavoriamo in dieci” .

Lavorano per ostinazione e per non abbandonarsi allo sconforto. Per pagare gli equipaggi usano i risparmi. E così si è venuta a creare una situazione paradossale: “Il mare si è spopolato dei nostri pescherecci, si vedono solo barche, barchini, barconi carichi di migranti. Siamo messi così, e la questione si aggrava di anno in anno. Li vediamo ammassati sui barconi, ammassati sui pullman, ammassati negli hotspot” , commenta amareggiato l’armatore. Troppo facile prendersela con lo straniero, il naufrago, il disperato. La colpa è di chi questi fenomeni dovrebbe governarli, ragiona l’armatore. “Mi ricordo che nel periodo in cui c’era Matteo Salvini non ne veniva più uno e noi popolazione stavamo meglio. È logico che questa situazione non ci fa piacere, non sai mai cosa può succedere” .