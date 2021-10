L'infortunio e il cerotto: disavventura per Massimo Giletti

A volte, il telespettatore da casa quasi mitizza i personaggi televisivi. Li vede irraggiungibili, pensa che vivano in una dimensione parallela, che facciano una "vita spericolata", tutta feste e occasioni mondane. Ma non è così e l'ennesima dimostrazione è arrivata quest'oggi da Massimo Giletti, che nelle consuete anticipazioni della puntata di Non è l'arena, che andrà in onda domani, si è mostrato con un vistoso cerotto al naso.

Ogni martedì, il giornalista e conduttore di La7 si presenta sui social per raccontare la puntata del giorno dopo. Un piccolo riassunto dei servizi che andranno in onda il mercoledì nel corso della serata per informare i telespettatori e incuriosirli sui temi trattati. I promo televisivi, ormai, sono diventati solo una piccola parte dell'operazione pubblicitaria di un programma, ormai orientata quasi esclusivamente alla galassia dei social network.

Giacca in pelle da biker, t-shirt bianca e occhiali da sole, Massimo Giletti ha girato una breve clip dalla redazione per dare una rapida infarinatura sulle tematiche di Non è l'arena, che spazieranno da un'inchiesta sulle elezioni amministrative di Salerno (che si sono svolte recentemente) agli scontri di piazza sul Green pass e alla questione Trieste. Ma al di là di questo, c'è un elemento che ha catturato l'attenzione degli utenti che hanno visionato il video tramite i canali social del programma, ed è la vistosa "incerottatura" del naso di Massimo Giletti.

Cos'è successo al giornalista? Qualcuno potrebbe pensare che Giletti possa essersi infortunato nel corso di un reportage particolarmente pericoloso o che qualcuno possa averlo aggredito ma, per fortuna, nessuna delle due ipotesi è quella corretta. È lo stesso Massimo Giletti a spiegare a cosa sia dovuta la fasciatura del suo naso. " Qualcuno di voi dirà: 'Ma che t'è successo Massimo?'. Gioco ancora a calcio, ci si può anche mezzo fratturare il naso... ", ha spiegato il conduttore con un pizzico di ironia.

Massimo Giletti sarà regolarmente in onda mercoledì con Non è l'arena, anche se con il cerotto al naso e forse un po' di fastidio ma, come si diceva all'inzio, d'altronde anche i personaggi televisivi vivono nel mondo reale, giocano a calcio e, purtroppo, possono incorrere in fastidiosi infortuni come questo, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per Massimo Giletti.