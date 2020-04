L'Oms avverte: "Nelle Rsa la metà dei morti per Covid-19"

Fino alla metà delle morti europee per Covid-19 sono avvenute nelle Rsa. A renderlo noto è il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, Hans Kluge, che l'ha definita una " tragedia umana inimmaginabile ".

" Vorrei parlare del quadro profondamente preoccupante che sta emergendo nelle strutture di assistenza a lungo termine nella Regione europea e nel mondo nelle ultime settimane- ha detto- Secondo le stime europee, fino alla metà dei decessi avvenuti per Covid-19 si è registrata in questi luoghi ". Kluge, nel corso della conferenza stampa virutuale sul Covid-19, ha espresso la sua vicinanza " ai molti che stanno vivendo questa perdita": "I miei pensieri - ha detto- sono con loro. L'età avanzata dei pazienti, le loro condizioni di salute di base, i problemi cognitivi nella comprensione e nel seguire i consigli di sanità e di igiene dovuti a disabilità intellettiva o a demenza, sono tutti fattori che mettono queste persone a maggior rischio ".

Inoltre, il direttore dell'Oms per l'Europa ha definito " preoccupante il modo in cui operano tali strutture di cura, il modo in cui i pazienti ricevono assistenza, che sta fornendo percorsi per la diffusione del virus. È importante ricordare che anche le persone molto anziane e fragili, affette da molteplici malattie croniche hanno buone possibilità di guarigione se vengono ben curate" .