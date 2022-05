Moto fuori controllo contro pedoni: morte due persone

Due morti e un ferito. È il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Cassago Brianza, in provincia di Lecco. Stando alle primissime informazioni, una moto si sarebbe schiantata contro due ragazzi che erano seduti sul muretto a chiacchierare. Durante l'impatto hanno perso la vita un 19enne di Barzanò e il centauro, un 54enne di Missaglia. L'altro giovane è rimasto ferito ma, per fortuna, non in modo grave.

L'incidente

Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'accaduto. Al momento risulta che una moto di grossa cilindrata - una Harley Davidson secondo quanto riporta Il Giorno - ha investito i due ragazzi a tarda notte. L'incidente è avvenuto in via Nazario Sauro, la strada principale di Cassago Brianza. La coppia di amici era appoggiata contro il muretto quando il centauro è arrivato in sella al suo bolide finendo per centrare in pieno uno dei due giovani. Nell'impatto sono morti il 19enne di Barzanò e il motociclista. L'altro ragazzo, soccorso tempestivamente con un'ambulanza, ha riportato ferite a una gamba.

La dinamica

Stando alle indiscrezioni rilanciate dai quotidiani locali, pare che il centauro abbia perso il controllo della moto dopo aver impattato contro un dosso. L'urto sarebbe stato tale da disarcionarlo mentre il mezzo a due ruote avrebbe proseguito la sua corsa sfrenata finendo per schiantarsi contro i due ragazzi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con cinque mezzi di soccorso e una eliambulanza. Il 19enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale ospedale di Lecco; il motociclista a quello di Merate. Entrambi sono morti dopo il ricovero. Il ventunenne sopravvissuto allo schianto mortale, invece, ha riportato un trauma a una gamba perché sarebbe stato colpito di striscio.