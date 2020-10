Nobel 2020, assegnato il premio per la Medicina

Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2020 è stato a assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per aver scoperto il virus dell'epatite C. I nomi dei vincitori del più importante dei riconoscimenti scientifici internazionali sono stati selezionati da un comitato dell'Istituto Karolinska di Stoccolma (The Nobel Assembly at Karolinska Institutet), che ogni anno si riunisce per decretare le ricerche più significative. La maggior parte dei premi Nobel viene assegnata dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze, mentre per quello per la Fisiologia o la Medicina viene coinvolto l'autorevole centro di ricerca, considerato punto di riferimento per la ricerca scientifica a livello internazionale. L'annuncio è stato dato durante una conferenza stampa a Solna. Si tratta del 111esimo premio Nobel di questa categoria assegnato nella storia, a partire dal 1901 per volere dell'imprenditore e filantropo svedese Alfred Nobel. I nomi sono stati anticipati come da tradizione dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento è salito a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 950mila euro.

