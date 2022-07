Poliziotta muore mentre spegne un incendio in Friuli: era volontaria della protezione civile

Giornata finita in tragedia in Friuli, dove una poliziotta, volontaria della Protezione civile, è morta schiacciata da un albero mentre era impegnata nello spegnimento di un incendio a Prepotto, un comune di confine italiano con la Slovenia. Prepotto ha appena 800 abitanti e in queste ore è uno dei comuni accerchiati dalle fiamme che stanno causando seri problemi anche ai servizi essenziali. Elena Lo Duca, 56 anni, era la coordinatrice della protezione civile della zona e oggi, dopo aversmontato dal lavoro come poliziotta, era corsa a dare una mano agli altri volontari per spegnere le fiamme sviluppatesi nei boschi della zona.

Il lavoro delle forze di spegnimento era quasi ultimato, quando Elena Lo Duca, come prassi e protocollo, ha iniziato il sopralluogo per verificare che non vi fossero criticità da risolvere. A quel punto, però, una pianta colpita dalle fiamme ha ceduto, travolgendo la poliziotta. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, giunti sul posto con un'ambulanza e un elicottero, per la poliziotta non c'è stato niente da fare. Le era stato affidato l'incarico nella protezione civile proprio per la sua lunga esperienzacon la divisa. Aveva il grado di assistente capo e operava presso il commissariato di Cividale. È grande il cordoglio per la sua scomparsa. Il valore come poliziotta è racchiuso nell'onoreficenza come Cavaliere della Repubblica che le era stata conferita da Sergio Mattarella nel 2021.