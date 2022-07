"Niente tablet e smartphone". E la mamma finisce ai servizi sociali

Ha rischiato davvero grosso una mamma lecchese di 50 anni che aveva proibito l'uso dello smartphone e del tablet alla figlia 15enne ritenendo che avesse sviluppato una dipendenza dal cellulare. Querelata dall'ex marito, nonché padre della ragazza, ora la donna dovrà svolgere 180 ore di lavori socialmente utili in un Comune della Brianza Lecchese. Per il giudice ci sarebbe stato un " abuso dei metodi correttivi " da parte del genitore.

La storia

Stando a quanto si apprende dalle pagine de Il Giorno, l'episodio risale a dicembre del 2018 quando la mamma decide di sottrarre alla figlia tutti i dispositivi (tablet e smartphone) connessi ai social. La ragazza va su tutte le furie: ne scaturisce un litigio violento tra le due. Al punto che la 15enne finisce al Pronto Soccorso dell'ospedale di Lecco con alcune contusioni. Informato della vicenda, il padre dell'adolescente sporge querela nei confronti dell'ex moglie. I carabinieri raccolgono tutte le informazioni necessarie a definire i contorni dell'accaduto e la 50enne finisce a processo.

La decisione del giudice