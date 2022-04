"Stop al digiuno". Interviene il tribunale sul ramadan del 13enne

Il padre esigeva che il figlio 13enne osservasse alla lettera il Ramadan. La madre, invece, temeva che il digiuno prolungato potesse compromettere la salute e il rendimento scolastico del ragazzino. A mettere fine alla diatriba tra i due genitori ci ha pensato il tribunale di Ancona che ha accolto il ricorso della donna contro l'ex marito: " L'osservanza dell'obbligo di digiuno rischierebbe di debilitarlo, compromettendone salute e rendimento scolastico ", ha motivato la disposizione il giudice Alessandro Di Tano. " È la prima decisione del suo genere in Italia che tocca il delicato tema del diritto alla salute in relazione alle prescrizioni religiose ", ha commentato alle pagine del quotidiano La Nazione l'avvocato Andrea Nobili che, assieme al collega Bernando Becci, assiste la giovane mamma nella battaglia legale.

I fatti

La storia è semplice ma i risvolti sono decisamente inaspettati. Da un lato c'è un padre, verosimilmente di religione musulmana, che avrebbe imposto al figlio 13enne l'osservanza del digiuno nel mese del Ramadan; dall'altro una madre preoccupata che tale pratica possa compromettere la salute del ragazzino. I due genitori, separati da qualche tempo, hanno optato per l'affidamento congiunto del loro unigenito. Il minore è rimasto a vivere ad Ancona con la madre mentre il papà si è trasferito altrove. Ciononostante, a detta della donna, l'ex marito avrebbe continuato ad esercitare pressioni sul ragazzino anche a distanza.

Il ricorso