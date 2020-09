Sardegna, da lunedì sull'isola solo con test negativo al Covid

A partire da lunedì, si potrà sbarcare in Sardegna solo se i possesso di documento che attesti la negatività al Covid. Il presidente Solinas ha firmato, nella tarda serata di venerdì 11 settembre, la nuova ordinanza con cui "invita" chi arriva a certificare di non aver contratto il virus. Una decisione inevitabile, a detta del governatore sardo, dopo l'impennata di casi sull'isola nelle ultime settimane.

Cosa prevede l'ordinanza

L'ordinanza di Solinas prevede la mascherina obbligatoria anche all'aperto e laddove non si possano rispettare il distanziamento.: Le nuove regole resteranno in vigore fino al prossimo 7 ottobre. Da lunedì 14 settembre, quindi, tutti i passeggeri in arrivo nell'isola, fermo restando l'obbligo della registrazione on line già in vigore, "s ono invitati a presentare, all'atto dell'imbarco, l'esito di un test - sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido - eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per covid-19 ", si legge nel provvedimento.

Autocertificazione Covid obbligatoria

"I passeggeri potranno, alternativamente, dimostrare, sempre all'atto dell'imbarco, di aver compilato on line apposita autocertificazione ", si precisa, " comprovante di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio regionale, a un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo ". Dovranno essere indicati: il tipo di test effettuato e la data di esecuzione; il nome della struttura (pubblica, privata o privata accreditata) in cui è stato eseguito. Chi si presenterà senza certificazione dovrà sottoporsi " a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale, a cura dell'azienda sanitaria locale di riferimento ovvero presso una struttura privata accreditata ".

Isolamento domiciliare fiduciario