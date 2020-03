Senatore M5S su Coronavirus: “Adesso capiamo com'è essere respinti”

Dichiarazioni choc quelle del senatore grillino Matteo Mantero, che l'altro giorno ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post che ha scatenato non poche polemiche. Parlando dell'emergenza Coronavirus e degli italiani respinti dagli altri Paesi, preoccupati di veder diffondere il morbo anche entro i loro confini, l'esponetne dei Cinque Stelle si lascia andare a paragoni non troppo felici, che hanno fatto storcere il naso a diversi utenti.

“ Forse ora inizieremo a capire cosa vuol dire essere respinti solo perché si proviene da un paese diverso, essere tenuti segregati contro la propria volontà, magari lontani dalla famiglia, perché considerati appestati, essere guardati con sospetto o addirittura con paura ”, attacca il senatore, facendo dunque un parallelismo fra la situazione degli italiani vittime del Coronavirus ed i cosiddetti migranti. “ Forse ci torneranno alla mente questi giorni la prossima volta che ci verrà voglia di negare la terra a poveri disgraziati che hanno solo la colpa di fuggire da una guerra, da una carestia o magari da un epidemia. Allora questa dolorosa esperienza sarà almeno servita a qualcosa, altrimenti... ”, conclude il grillino.

Gli italiani che hanno contratto il Covid-19 e che si trovano costretti in quarantena, gli italiani respinti in questi ultimi giorni da porti ed aeroporti stranieri, gli italiani che vedono le frontiere dei paesi esteri chiusi, sono stati dunque equiparati ai cittadini stranieri che prendono il mare ed arrivano a frotte sulle nostre coste.