Viva per miracolo, ma il giudice dà lo sconto di pena all'aguzzino

Beatrice Fraschini è viva per miracolo. Il 4 giugno del 2019 venne trasportata al Policlinico di Milano con fratture multiple in tutto il corpo e il viso tumefatto, conseguenza di un volo dal secondo piano del palazzo in cui abitava. Non un incidente, ma una decisione presa da Beatrice: tutto pur di sfuggire al fidanzato-aguzzino che l'aveva segregata in casa e rempita di botte per quattro giorni. Quella, se pure con i suoi rischi, per lei è stata l'unica strada per la salvezza. Per i giudici, però, c'è lo sconto di pena.

L'uomo è noto per essere il "guru del corallo", un quarantenne conosciuto perché in passato drogava le sue vittime con una sostanza ricavata dai funghi del corallo. Beatrice è salva, ora sta fisicamente meglio, ma voleva giustizia che, purtroppo, non è arrivata. L'uomo è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione, che in appello sono stati ridotti a quattro dopo una perizia psichiatrica. Per Beatrice è stato disposto un risarcimento provvisionale di 10mila euro. Una vicenda che, a leggerla così, ha dell'assurdo. Infatti Beatrice Fraschini ha deciso di esporsi sui social una volta lette le motivazioni del giudice per la riduzione della pena.

" La commissione di giudici, tenuto conto di: perizia che confermava quella di primo grado (parziale incapacità d'intendere e volere) e richiesta del Procuratore Generale della Repubblica di confermare la sentenza di primo grado, vista la gravità dei fatti ha effettivamente confermato la punibilità del buon Oldrati perché responsabile e confermato che la sentenza di primo grado fosse giusta ", scrive Beatrice. In tutto questo, però, c'è un "ma", enorme: " TUTTAVIA hanno deciso di togliergli 2 anni per: condizione soggettiva (eh poverino, vista la malattia la sua lucidità era "grandemente scemata") e non prolungata limitazione della libertà personale della vittima (cioè io)... ".