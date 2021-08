Si urtano per strada, lo insegue e lo uccide con una coltellata

Un uomo di 34 anni è stato ucciso a coltellate poco dopo le 13 di oggi a Bergamo non distante dalla stazione ferroviaria. La vittima, Tayari Marouan, aveva 34 anni ed era di origine tunisina. L’uomo da tempo viveva a Terno d'Isola con la moglie italiana con cui stava passeggiando insieme alle due figlie prima di essere aggredito e ucciso.

Spintonato in strada lo insegue e lo uccide

Secondo quanto potuto ricostruire dagli investigatori la vittima non conosceva né aveva mai visto il suo aggressore. Per l’omicidio è stato fermato un ventenne italiano che vive nelle vicinanze del luogo del delitto. Le notizie che trapelano confermano come il giovane sia incensurato e avrebbe accoltellato il 34enne a seguito di una banale lite in strada.

L'urto fatale sul marciapiede

I due, infatti, si sarebbero urtati accidentalmente sul marciapiede e tanto sarebbe bastato a far scattare la follia omicida. Il ventenne dopo lo scontro sarebbe entrato in casa e tornato in strada avrebbe sferrato un fendente al tunisino.

Il malore dopo il fermo

Fermato dai carabinieri, il presunto aggressore ha avuto un malore ed è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nelle prossime ore i magistrati bergamaschi ascolteranno il 20enne per cercare di avere una sua ricostruzione dei fatti.