SuperEnalotto: vinti oltre 487mila euro, Jackpot a 233,2 milioni

Vola verso un nuovo record il Jackpot del SuperEnalotto che arriva a 233,2 milioni di euro ed è in palio per il concorso di martedì 5 luglio. E intanto è festa però per il fortunato che ha centrato un punto "5S" da 487.382,75 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Sarno (Salerno) presso il punto vendita Sisal Tabacchi situato in via N. Lavorate Lococalità Carresi, 1.

Combinazione vincente: 1, 5, 25, 34, 38, 66, J 51, SS 21.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 673.217 vincite. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (Fermo). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

Verifica vincite

https://www.giochinumerici.info/verifica-vincite

https://www.giochinumerici.info/come-riscuotere

App SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/dove-si-gioca/app



Modalità di riscossione

Vincite fino a 520 euro in un qualsiasi punto di vendita Sisal; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 euro: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 euro: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal.

Vincite superiori a 52.000 euro: prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (Via Ugo Bassi, 6 - 20159 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 - 00155 - Roma).