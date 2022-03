"Ti ha solo rotto il naso", la furia del rumeno latitante 

L’ha picchiata rompendole il naso dopo che aveva ricevuto un sms da un amico del passato. L’ha minacciata. E quando lei ha pubblicato i video della violenza su TikTok è fuggito dall’Italia.

È questa, in sostanza, la storia di Chiara Balistreri, ventenne di Bologna sopravvissuta alla violenza dell’ex compagno Gabriel, di origini rumene. Che al momento è latitante, benché sia indagato dalla procura di Bologna e ricercato per “ lesioni gravi con una serie di aggravanti ”, come ha rimarcato a “Chi l’ha visto?” l’avvocato della giovane Francesco Murru.

La storia di Chiara

Chiara è minorenne quando conosce Gabriel e se ne innamora. Dopo un anno però arriva il primo presunto schiaffo. Lei però crede di essere sbagliata, di esserselo meritato. La madre Roberta Etzi è preoccupata e segnala la cosa ai servizi sociali che - per contro - hanno accusato la donna di "non saper mantere la leadeship sulla figlia", decidendo di spedire la ragazza in una comunità aperta. Dalla quale Chiara scappa ogni volta che può e si nasconde a casa dei Gabriel o dei conoscenti del fidanzato. Per questo Roberta denuncia la famiglia di Gabriel per sottrazione di minore, ma per questa accusa non ci sono novità.

Intanto Chiara cresce, le presunte violenze continuano. Un giorno, racconta la ragazza, supportando la sua narrazione da fotografie, lui la frusta con il guinzaglio del cane, lasciandole dei segni sulle braccia. La madre di lui, Ramona, smentisce: “ Tutte bugie ”.

Però Ramona conferma un altro racconto di Chiara. Quello di un litigio brutale a seguito della ricezione di un sms da parte di lei. I due ragazzi iniziano a litigare, lui le dà un pugno e le rompe il naso. Ramona cerca di fermarlo, ma non ci riesce. Riesce solo a far rifugiare Chiara in bagno. È a quel punto che, secondo Chiara, Gabriel le avrebbe detto: “ Tu non ci vai in ospedale, tu muori in questa casa. Come ha detto tua madre, tornerai in una bara ”.

Chiara va in ospedale. Grazie all’amica del cuore denuncia alle forze dell’ordine e pubblica tutto su TikTok. Gabriel avrebbe poi chiesto di cancellare tutto e minacciato lei e le sue amiche. Ma Chiara non demorde e va avanti. Tra i commenti spunta quello di Ramona, che scrive: “ Per tutte le donne che fanno le corna: una lezione per rispettare l’uomo e non fare più le corna ”. E poi le manda un messaggio vocale: “ Ma non ti ha fatto niente di male. Ti ha rotto solo il naso ”.

La versione di Ramona e la paura

“Chi l’ha visto?” ha ospitato anche la versione di Ramona che, sebbene abbia cercato di fermare la violenza del figlio, stando sia alla propria testimonianza che a quella di Chiara, ora lo difende e dice: “ È l’amore, lui non voleva che nessuno la toccasse ”. Aggiunge anche di aver denunciato Roberta per averle, a suo dire, mandato marocchini a scassinarle la casa, ma Chiara smentisce, affermando che la porta di casa era stata rotta da Gabriel in un presunto accesso d’ira.

Per Ramona inoltre, il messaggio vocale inviato a Chiara avrebbe fatto seguito solo alle minacce della giovane. Per cui ha fatto ascoltare un altro vocale, inviato dalla ragazza, in cui con voce concitata la si sente chiaramente citare e parafrasare Ramona sulla rottura del naso. In altre parole, il vocale di Chiara non conferma la tesi di Ramona sulle tempistiche dei messaggi.