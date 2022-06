"Solo gli slip". Un cadavere in decomposizione: la scoperta choc nelle Marche

Lungo la Valle del Chienti, nei pressi di Montegranaro, in provincia di Fermo, alcuni pastori hanno allertato i carabinieri dopo aver visto qualcosa di strano adagiato in uno dei terreni circostanti. Arrivati sul posto gli inquirenti hanno iniziato i rilievi per capire dove fosse l'anomalia, finché si sono imbattuti in un corpo in avanzato stato di decomposizione.

Secondo le primissime analisi, il corpo apparterrebbe a un uomo, probabilmente di età tra i 40 e i 50 anni. Addosso non è stato trovato alcun documento anche perché la vittima era semi-nuda sul suolo. L'ignoto indossava solo degli slip. Per questo motivo gli inquirenti non conoscono ancora la sua identità e procederanno con esami più dettagliati.

Nel frattempo, poco più distante dal luogo del ritrovamento, i militari hanno individuato una macchina apparentemente abbandonata. Al suo interno vi erano dei vestiti che sono stati subito imbustati e portati via per analizzarli. Al momento non si esclude la correlazione tra i due episodi. Qualche informazione in più è venuta a galla dopo aver consultato il registro delle persone di cui è stata denunciata la scomparsa. È possibile che l’uomo possa essere un 48enne del posto, scomparso da diversi giorni.

Il medico legale che si sta occupando del caso non ha ancora chiarito le cause del decesso. L'ipotesi più plausibile, però, rimane quella che si sia trattato di un malore fatale, anche se non sono escluse altre piste come lo stato confusionale e il gesto autolesionistico.