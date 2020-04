Le zanzare possono trasmettere il virus?

Con l'arrivo del caldo iniziano a comparire anche le zanzare. E c'è chi si è già chiesto se questi insetti possano essere veicolo del nuovo coronavirus, arrivando a peggiorare l'emergenza già in corso in Italia.

Sul ruolo delle zanzare non sono ancora stati fatti studi sperimentali, ma gli esperti sono intervenuti per rassicurare e smontare la notizia di una possibilità di contagio attraverso la puntura degli insetti. Secondo il direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Giovanni Rezza, " questo non è un virus che si trasmette per vettori, ma è il classico virus respiratorio quindi viene trasmesso attraverso le goccioline di saliva dette 'goccioline di flug '". L'esperto è intervenuto nel corso del programma di Rai Radio2, Non è un paese per giovani, specificando che la trasmissione del Sars-Cov-2 tramite le zanzare è improbabile.

Dello stesso avviso è anche Ranieri Guerra, il vicedirettore generale Iniziative strategiche dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che, intervenendo ad Agorà qualche giorno fa, aveva precisato come le zanzare non fossero veicolo del virus.

Alcune risposte sul Coronavirus

- zanzare non trasmettono il virus

- vitamina D non ha efficacia provata

- sanificazione strade non incide su possibile contaminazione asfalto

- non ci sono casi provati di contaminazione ambientale



Ranieri Guerra, OMS pic.twitter.com/VvrVvQmtxJ — Agorà (@agorarai) March 31, 2020

Sul sito del Ministero della Salute, inoltre, tra le bufale più frequenti è stata riportata anche quella della trasmissione del virus tramite gli insetti. " Il nuovo coronavirus- si legge sul sito- è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso le goccioline generate quando una persona infetta tossisce o starnutisce, o attraverso goccioline di saliva o secrezioni dal naso ".

Come spiega il Post, le zanzare succhiano il sangue, aprendo un varco nella pelle dell'uomo, per iniettare una sostanza che lo rende più liquido. Poi lo accumulano nello stomaco, dove rimane, e passa a un'altra persona. Ma, perchè il virus venga trasmesso è la zanzara stessa a dover essere infetta. Nel caso del Sars-Cov-2, ad oggi, non ci sono elementi che ne dimostrino la possibilità di trasmissione attraverso la puntura di zanzara. Il virus, inoltre, è recente, e non sembra essere esposto a particolari mutazioni che potrebbero portarlo ad infettare questo insetto. Infine, il nuovo coronavirus prende di mira l'apparato respiratorio, mentre risulta meno presente nel sangue. Per questo, la principale fonte di contagio restano le piccole goccioline prodotte con uno starnuto o con un colpo di tosse.