Affidata a The Skill la comunicazione del premio Biagio Agnes

La Fondazione ‘Biagio Agnes’ ha scelto The Skill, lo studio di comunicazione fondato sulla competenza, per la comunicazione della XIV edizione del Premio giornalistico dedicato alla memoria dello storico direttore e innovatore del servizio pubblico radiotelevisivo. Allo studio, guidato da Andrea Camaiora, viene riservato il compito di accrescere la visibilità dell’iniziativa che è diventata con il passare degli anni un punto di riferimento nel settore della comunicazione. Quest’anno, per la prima volta, la premiazione si terrà nella Capitale, nella prestigiosa cornice in piazza del Campidoglio e verrà trasmessa dalla Rai il prossimo 25 giugno.

Comunicati i nomi dei vincitori

Attraverso una nota stampa la Fondazione ha già reso noti i nomi dei vincitori. Tra i premiati ci sono volti noti e personaggi emblematici di livello mondiale: si passa dai successi del festival di Sanremo di Amadeus, alla satira politica del duo Geppi Cucciari-Giorgio Lauro, la fiction impegnata Blanca ambientata a Genova e il racconto dall’inferno di una Ucraina che brucia accompagnato dalle testimonianze sul campo dei giornalisti Mstyslav Čhernov, Evgeniy Maloletka Vasilisa Stepanenko di Associated Press.

Il premio alla carriera

A sir David Robert Gilmour del settimanale “The Spectator” verrà conferito un premio alla carriera. A questi nomi si uniranno, tra gli altri, anche i registi Michele Guardì e Sergio Rubini, il politologo Angelo Panebianco, la direttrice del TG1 Monica Maggioni, la firma del Corriere della Sera Monica Guerzoni, il giornalista Marco Pratellesi, il vicedirettore della Gazzetta dello Sport Pier Bergonzi, l’ex direttore del Messaggero e scrittore Virman Cusenza, le giornaliste Camilla Mozzetti del Messaggero, Ileana Sciarra dell’agenzia Adnkronos, Maria Corbi e Francesca Sforza del magazine “Specchio” de La Stampa. Tutte figure che sono state individuate dalla giuria, presieduta da Gianni Letta, e composta da protagonisti dell’informazione italiana.