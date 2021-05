Ad Autogrill il riconoscimento BIC per il secondo anno consecutivo

Autogrill è stata premiata a Roma nell'ambito del BIC, Best in Media Communication, riconoscimento per la miglior comunicazione. La certificazione è stata ideata da Fortune Italia e Eikon Strategic Consulting ed è giunta alla sua seconda edizione. Sul palco dell'auditorium RDS si sono alternate 21 aziende che hanno dimostrato migliori valori in tal senso. Attraverso un metodo scientifico, trasparente e oggettivo, gli esperti hanno misurato l’impatto della comunicazione aziendale e Autogrill è risultata una delle migliori a livello nazionale.

Non una novità per Autogrill, che ha ricevuto il riconoscimento anche 12 mesi fa. " Autogrill ottiene, per il secondo anno consecutivo, la certificazione Best in Media Communication per un posizionamento reputazionale molto positivo, un giudizio positivo dei giornalisti (soprattutto in relazione all'accessibilità delle informazioni) e la capacità di comunicare in modo efficace l'immagine di un'azienda solida, impegnata nell'emergenza e nella tutela della salute delle persone e orientata ad un futuro sostenibile ", queste le motivazioni che hanno portato Fortune Italia e Eikon Strategic Consulting a consegnare il premio.

Il certificato è un riconoscimento ulteriore al grande lavoro svolto da Autogrill negli anni per eliminare le distanze tra l'azienda e il pubblico ai vari livelli. Paola Aragno, senior partner di Eikon Strategic Consulting e docente di metriche della comunicazione, ha spiegato che per i vincitori " il maggior punto di forza è la reputazione. Tutte le aziende ottengono un punteggio molto alto in quello che è il patrimonio comunicativo più prezioso. I nostri Best sono coloro che sono riusciti a mantenere alta la reputazione anche sul canale che considero il tallone di Achille delle aziende, ovvero i media locali, che per loro natura ospitano ovviamente soprattutto problemi e disservizi ".

Fabio Insenga, direttore di Fortune Italia, insieme a Eikon Strategic Consulting promotore della certificazione, ha dichiarato: " In un anno particolarmente complicato per tutti, anche i team della comunicazione hanno vissuto un gigantesco stress test, veicolando i propri contenuti, affermando la propria identità, difendendo la propria reputazione, nonostante il contesto esterno ".

Autogrill si è confermata una delle migliori aziende, offrendo informazioni di facile fruizione in un periodo storico complesso anche per la comunicazione. È riuscita a trasmettere un'immagine di sé positiva e l'impegno assunto da tutti i suoi dipendenti per il presente e il futuro in chiave sostenibile.