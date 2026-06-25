BF si prende F.lli Martini e cresce nella zootecnia

Il gruppo Bf accelera sulla strategia di integrazione verticale e chiude ufficialmente una delle operazioni più rilevanti per il settore agroalimentare italiano. Bf International Best Fields Best Food, controllata di Bf, ha infatti perfezionato l'acquisizione del 100% di Fratelli Martini, lo storico marchio italiano attivo nei mangimi, nella zootecnia e nell'alimentare che nel 2024 aveva registrato un valore della produzione pari a 1,2 miliardi di euro e 72 milioni di ebitda.

L'operazione, annunciata lo scorso dicembre e arrivata al closing dopo il superamento dei passaggi autorizzativi (tra cui Antitrust e Golden Power), ha confermato il valore di 220 milioni di euro. Cambia parzialmente la struttura finanziaria e societaria del veicolo rispetto alle prime indiscrezioni. L'acquisizione è stata eseguita tramite la società Sunflower, controllata da Feed2Food Holding e a sua volta facente capo a Bfi.

La copertura finanziaria ha visto il reinvestimento di 20 milioni di euro da parte di alcuni venditori (la famiglia Martini) e un vendor loan da 10 milioni. I restanti 190 milioni sono stati garantiti per 80 milioni da un finanziamento bancario, strutturato da Bper insieme a Cassa Depositi e Prestiti, e per 110 milioni da un aumento di capitale di Feed2Food. Quest'ultimo è stato supportato da Bfi per 50 milioni, direttamente dalla capogruppo Bf per 20 milioni e, per i restanti 40 milioni, dall'emissione di un prestito obbligazionario convertibile sottoscritto dal fondo Origine Growth Pe.

L'obiettivo strategico è chiaro: il presidio della filiera. "Con il perfezionamento dell'acquisizione di F.

lli Martini - ha commentato Federico Vecchioni (in foto), amministratore delegato di Bfi e presidente esecutivo di Bf - intendiamo dare corso al progetto industriale nel comparto delle proteine animali di qualità e promuovere investimenti mirati alla sicurezza alimentare, con tecnologie per il benessere animale e la sostenibilità".