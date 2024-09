BofA promuove Tim e il titolo mette le ali

Ascolta ora 00:00 00:00

Sprint di Tim in Borsa. Il titolo del gruppo guidato da Pietro Labriola (in foto) è stato il migliore del Ftse Mib (+6,7% a 0,24 euro le ordinarie e +5,5% a 0,26 euro le risparmio). Bank of America-Merrill Lynch ha promosso la nuova struttura: senza rete e liberata dal debito. Di qui il rialzo del prezzo obiettivo sia delle azioni ordinarie a 0,34 euro che delle risparmio a 0,41 euro, che saranno le prime a beneficiare dei dividendi. Bofa si aspetta un miglioramento in Italia «grazie alla stabilizzazione dei prezzi per il settore Consumer e ai benefici di scala per le attività Enterprise in un mercato in crescita». Anche le prospettive del Brasile «rimangono interessanti».

La stabilità dei flussi di cassa potrebbe soffrire, invece, per «venti contrari eccezionali nel 2025/26», prima che la valutazione relativa diventi convincente, a sostegno anche del Dcf (discounted cash flow). Bofa ha tuttavia messo in evidenza un'opportunità a più breve termine, per quanto riguarda gli earnout e gli sconti fiscali, con le azioni risparmio che potrebbero beneficiare anticipatamente della distribuzione dei dividendi, il che porta a un premio del 20% per Bofa delle risparmio sulle ordinarie. Il broker americano ritiene comunque che «i ritorni per gli azionisti sembrano essere un'opportunità credibile» secondo quanto emerso dalle linee guida del Capital Markets Day di Tim per il 2026.

Gli analisti di Intermonte, invece, hanno rilevato che se alla ServCo di domestica di Tim si applicassero gli stessi multipli dell'integrazione Fastweb-Vodafone, «il target price di 0,38 euro per azione potrebbe beneficiare di un'ulteriore revisione al rialzo di circa 0,26 euro per azione, realizzabile attraverso un consolidamento del mercato (diretto o indiretto) o una cessione di asset».

Intanto l'Agcom ha avviato una procedura di analisi dei mercati dopo la cessione di NetCo per «accertare gli effetti della separazione strutturale realizzata nei vari mercati collegati alla rete d'accesso, al fine di valutare il mantenimento, la modifica o la rimozione degli obblighi regolamentari vigenti».