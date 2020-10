Borsa Usa, siamo alla follia: ma non finisce qui

Francamente mi ricorderò, borsisticamente parlando, di questo anno. Non ho mai visto niente di simile.

Ripercorriamo le tappe: inizio d’anno con i fuochi di artificio, poi grande crack del coronavirus perché “tanto qui non arriva”, le banche centrali aprono i cordoni della borsa e tutto torna su, non solo su ma oltre i massimi storici, piccolo ritracciamento e di nuovo stiamo decollando verso l’alto. Fino a quando ?

Ci si aggiunga che dal dibattito televisivo che abbiamo visto in tv tra Trump e Biden non si sa che pesci prendere e poi anche Trump che annaspa in ospedale con il virus in cerca di ossigeno. Correrà lui per la presidenza doppio mandato ? E chi lo sa…

Ma è la Borsa bellezza e se dovessimo chiederci perché va al rialzo saremmo in difficoltà tutti quanti a dare una risposta sensata. Risposta che sarebbe sempre e comunque una sola: con i tassi di interesse negativi o investi in borsa o investi in borsa, non hai scampo.

Se tieni i soldi sul conto correnti ci rimetti mese dopo mese. E questo è il messaggio che l’economia sta passando agli investitori, con l’inflazione che negli USA lentamente sta alzando la testa, niente di preoccupante per intenderci, ma è il segnale che prima o poi i nodi di questa politica monetaria aggressivissima verranno al pettine.

Datemi un motivo per non comprare azioni, forse non quelle del Nasdaq ma tutto il resto? Se consideriamo le azioni USA che nei primi 9 mesi dell’anno hanno fatto almeno il 400% siamo ad un numero che abbiamo visto solo nel 2000 … e questo per dirvi che non è finita qui non può finire qui…

Gli investitori istituzionali sono seduti su montagne di denaro che non sanno dove investire visto che i tassi di interesse sono profondamente negativi

Noi continuiamo con i nostri conti della serva e segnaliamo 3 azioni italiane: