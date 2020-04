Due azioni sui massimi storici, alla faccia della crisi

Sale.

Continua a salire imperterrita spinta da una creazione di asset sui mercati obbligazionari USA che non ha pari nella storia monetaria.

Wall Street ha stupito tutto e tutti nonostante i suoi 22 milioni di disoccupati e ora che sta arrivando in vista di resistenze che se infrante la riporterebbero sui massimi viene da invocare l’antico “Sell in May and go away” per poter far ritracciare gli indici USA.

Anzi, fioccano i record: Wall Street ha segnato il migliori incremento di prezzo di 2 settimane intere in 82 anni di esistenza.

Roba da non credere.

E anche il nostro mercatino azionario continua a zampettare al rialzo, con titoli che ormai hanno realizzato performance di tutto rispetto.

Anzi, molti titoli sono tornati sui massimi storici.

Il primo a farlo è stato Diasorin, sulla scia di notizie che lo vedevano tra i protagonisti nella lotta contro il Coronavirus con un test clinico. Siamo sui massimi storici ma sul grafico daily c’è stato un profondo ritracciamento ideale per entrare se siete convinti che non è finita qui.

Un altro titolo in rampa di lancio è Digital Bros che sta attaccando resistenze potenti (linea blu) ed ha appena rotto una trendline ribassista che dovrebbe portarla lontano (linea rossa). I massimi storici sono ad un tiro di schioppo e i volumi fanno ben sperare.